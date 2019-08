BREAKING NEWS: Viitorul antrenor al FCSB-ului e in drum spre Bucuresti! Pe cine numeste Gigi Becali dupa a patra infrangere la rand in Liga 1!

FCSB ar putea avea un nou antrenor pana diseara.

FCSB a pierdut al patrulea meci la rand in Liga 1, iar soarta lui Vergil Andronache pare sa fie stabilita. Chiar daca a reusit sa califice formatia ros-albastra in Play Off-ul UEFA Europa League, dupa 0-0 si 1-0 cu Mlada Boleslav, Andronache nu va mai ramane in functia de principal.

Costel Enache vine astazi la Bucuresti

Gigi Becali, patronul FCSB, s-a hotarat pana la urma asupra numelui noului antrenor. Latifundiarul din Pipera e decis sa il aduca pe Costel Enache si a insistat pe langa conducerea Sibiului pentru a-l lasa pe omul care a jucat in sezonul trecut in Play Off-ul Ligii 1 cu Astra sa-l lase la Bucuresti.

Telekom Sport scrie ca Enache si-a reziliat deja contractul cu FC Hermannstadt!

Sursa citata mai noteaza ca Enache avea o clauza de 50.000 de euro in contract, bani pe care sibienii ii vor de la FCSB.

Costel Enache a mai antrenat nationala U19 a Romaniei, dar si Ceahlaul, Poli Iasi, FC Botosani si Astra.