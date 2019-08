DUSAN UHRIN, LA DINAMO: Cum a reactionat Anamaria Prodan la aflarea vestii: "Managementul e la pamant la Dinamo!" VIDEO

Dinamo a renuntat la pistele Leo Grozavu si Dario Bonetti si l-a adus pe Dusan Uhrin.

Cehul Dusan Uhrin revine in Romania, de aceasta data la Dinamo. Clubul din Stefan cel Mare l-a eliberat ieri din functie pe Eugen Neagoe, cel care a suferit un infarct in timpul partidei cu Craiova din acest debut de sezon. Neagoe ar fi vrut sa continue, insa nu poate sa stea pentru o perioada pe banca. Astfel, dinamovistii au ajuns la varianta Dusan Uhrin, cel care a mai antrenat Poli Timisoara si CFR Cluj in Romania.

Inainte de Uhrin, dinamovistii l-au chemat la negocieri pe Leo Grozavu, insa au anulat pana la urma intalnirea, spre dezamagirea agentei antrenorului, Anamaria Prodan.



Anamaria Prodan: De asta e Dinamo unde e acum!



"Nu stim, nici eu nici Leo. A primit bilet de avion, dupa care au hotarat sa nu mai lucreze cu el. Probabil pentru ca lucreaza cu Anamaria Prodan. E o problema undeva, clar, dar nu stim unde e. Nu ne spune nimeni nimic. Sa ne zica cine conduce clubul lista cu cine nu vrea sa lucreze. Am avut o relatie foarte buna cu Dinamo, cu patronul, cu Balanescu, cu avocatul clubului. Mie nu are nimeni ce sa-mi reproseze la Dinamo. Cand mi-au zis ca vor sa rezilieze cu jucatorii s-au facut a doua zi de fiecare data. Leo nu s-a rugat de nimeni, a fost contactat de clubul Dinamo si si-a dorit foarte tare sa vina sa lucreze. E politica loc, ce sa spunem.

Cu Florin Prunea am vorbit in seara respectiva 30 de secunde, apoi nu m-a mai sunat. Am vorbit despre faptul ca la Dinamo numarul 1 Florin Prunea, nu altcineva. Eu cu el am vorbit, nu cu Balanescu. Balanescu i-a trimis biletul de avion lui Leo. Problemele lor interne nu trebuie sa se rasfranga asupra mea sau a fotbalistilor. Cert e ca Dinamo e unde este in momentul asta", a spus Anamaria Prodan la PROX.



"Negoita nu l-a vrut pe Leo Grozavu!"



"La Dinamo, Steaua, Craiova sau CFR, cluburile conduse de oameni care au bani si investesc, nimeni nu ia decizii. Daca Negoita vrea ceva, nu o sa vina Prunea, Balanescu sau Prodan sa-i zica cum sa-si cheltie banii. Are presedinte si director sportiv, dar nu ii lasa sa ia decizii de capul lor. Probabil e o chestie de comun acord, cu e firesc sa fie intr-un club. Eu nu cred ca Negoita il vrea, iar Prunea se opune".



"Managementul e la pamant la Dinamo!"

"Acest club mare este unde este din cauza acestor lucruri. Pentru ca vor sa lucreze cu doar cu manager agreat, in fotbal nu te intereseaza cum vine, de unde vine. Ce jucatori vinde Dinamo? Managementul e la pamant! Cum iti asterni asa dormi. Asta se intampla la Dinamo de ani de zile. Mai am jucatori, nu asta e problema. Problema e ca de fiecare data cand clubul asta a intrat in criza, ori s-a certat cu Negoita, ori s-au certat cu fanii, mereu se intampla ceva", a mai spus Anamaria Prodan.



Anamaria Prodan: Dusan Uhrin e bun, dar sa-l vedem!

"Ii urez bafta lui Dusan Uhrin, sa vedem daca face treaba. E un antrenor foarte bun, dar sa vedem daca vor trece peste momentele astea. Sunt de ani de zile".

Si FCSB cauta antrenor, insa Anamaria Prodan nu e implicata de Gigi Becali.

"Cu Gigi nu vorbesc despr antrenor, si le face singur, nu are nevoie. Suntem prieteni de familie, e prieten cu familia mea. Il ajut cu orice jucator are nevoie, Cristea, Olaru, Pantiru au ajuns la el cand i-a dorit. Acum nu mai discutam de jucatori, chiar n-am mai vorbit", a mai spus agenta de jucatori.