"Nu am simtit ca e un jucator greu de marcat Tanase!" Gardos, intepaturi la capitanul FCSB-ului! Ce jucatori ii plac de la fosta sa echipa

Fundasul Academicii Clinceni a vorbit fara "perdea" despre FCSB.

Gardos este recunoscut ca fiind un jucator care spune lucrurilor pe nume, iar acum a vorbit despre acuala echipa a FCSB-ului, unde a remarcat doi fotbalisti despre care spune ca pot face oricand diferenta. Surprinzator, pentru capitanul Florin Tanase nu a avut cuvinte de laude, ba din contra, a mentionat ca nu i-a fost greu sa se apere impotriva lui.

"Nu am simtit ca e un jucator foare greu de marcat, Tanase. In sezonul regulat si-a creat foarte putine ocazii si am si castigat acel meci cu 1-0. Mai sunt Morutan, Octavian Popescu, jucatori care oricand pot avea o executie si sa inscrie. Octavian Popescu e un jucator intr-adevar cu foarte multa calitate, dar mai conteaza mult si ce se intampla in afara muncii, in viata de zi cu zi. Eu nu il stiu, dar sper ca e un copil serios.



Practic, are toate calitatile ca sa ajunga fotbalist foarte bun, depinde doar de el. Sincer nu cred (n.r: ca pregatirea fizica la FCSB este problematica). Pe langa faptul ca am trait acolo si stiu cum m-am simtit, in perioada de iarna FCSB a fost singura echipa care s-a pregatit in strainatate si am mai vazut imagini cu antrenamentele lor si mi-am adus aminte de perioada cand lucram si eu lucruri similare.

Si gandul meu era ca ce bine mi-ar prinde un antrenament ca si acela, pe iarba, un meci amical. Noi am facut pe sintetic in acea perioada, deci ne-a fost mult mai greu. Asa ca nu cred ca a fost o problema fizica la FCSB", a spus Florin Gardos pentru Digisport.