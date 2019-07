BREAKING NEWS: Tamas, la un pas de revenirea in Liga 1! Surpriza URIASA: cu cine negociaza

Tamas si-a prelungit contractul cu Hapoel Haifa, insa are sanse mici sa continue in Israel si in noul sezon.

Fundasul e in negocieri cu Astra, anunta PRO Sport. Informatia e confirmata de presedintele Dani Coman.



"E adevarat, suntem in negocieri cu Gabi Tamas. E un jucator pe care mi-l doresc foarte mult si sunt convins ca ne va ajuta enorm", a spus Dani Coman.



Tamas n-a avut voie sa paraseasca Israelul in aceasta vara dupa ce a condus beat si a fost condamnat la inchisoare cu suspendare si munca in folosul comunitatii.



Tamas, 35 de ani, a mai jucat in Liga 1 pentru Dinamo, Steaua sau CFR Cluj.