Tamas, OUT de la Hapoel! E inca blocat la Haifa si nu poate parasi tara! Situatia teribila in care se afla dupa scandalul pe care l-a provocat

Gabi Tamas nu mai ramane la Hapoel Tel Aviv.

Presedintele Ioav Katz a luat decizia finala in privinta romanului, Katz a considerat inacceptabila iesirea avuta de Tamas acum 3 saptamani, cand l-a sunat in toiul noptii, de la o petrecere, cerandu-i sa fie lasat sa plece. A fost convins de fani si de staff-ul clubului sa treaca si peste acest incident, dar si peste noaptea in care a fost prins beat la volan si ulterior arestat.



Conform GSP, Katz era gata sa-i mai dea si acum o sansa, insa in termenii sai. I-a propus lui Tamas un contract cu clauze dure si cu un salariu diminuat, conditii pe care fundasul de 35 de ani nu le-a acceptat. Astfel, jucatorul se va desparti de Hapoel dupa doi ani de contract.

Tamas mai are de facut o luna de munca in folosul comunitatii din cele doua pe care i le-a dat instanta. Romanul se prezinta zilnic la spitalul de copii din Haifa. Tamas isi va primi pasaportul abia pe 14 iulie.