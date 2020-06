"E doar o panica indusa! Oamenii s-au plimbat pe strada, au intrat in magazine!" Un antrenor din Liga 1 a RABUFNIT: "Legea e facuta pentru fraieri"

Leo Grozavu, antrenorul lui Sepsi, s-a declarat revoltat dupa modul in care au fost tratata situatia in fotbalul romanesc pe timpul pandemiei de Covid-19.

Leo Grozavu este de parere ca masurile luate pentru sportivi au fost multe prea stricte pe timpul pandemiei de coronavirus, iar acest lucru a afectat cel mai mult echipele mici.

Antrenorul lui Sepsi a lasat de inteles ca detine informatii concrete despre cluburi din Liga 1 care nu au respectat masurile de siguranta:

"In general legea e facuta doar pentru cei fraieri in Romania. Sunt o gramada de echipe care s-au deplasat cu autocarul, au mancat la comun. Am informatii, nu o sa dau din casa ca nu-i frumos. Nu e niciun risc, am facut trei controale. Oamenii s-au plimbat pe strada, au intrat in magazine.

Doar fotbalul a fost atat de testat si de riguros urmarit, de zici ca cine stie ce se intampla.

Eu zic ca toate lucrurile astea au fost induse, panica asta a fost indusa, nu trebuie sa ne speriem chiar asa de tare. De-a lungul istoriei am trecut prin lucruri mai grele si nu s-a intamplat ce s-a intamplat acum.

Pana acum, Covidul asta e doar un virus care eu nu am auzit sa omoare in masa", a spus Leo Grozavu la Digi Sport.