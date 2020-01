VIDEO | "Mai vand 100 de perechi de blugi, mai fac niste bani!" Marius Sumudica APROAPE sa semneze cu un jucator roman! Ce spune despre transferurile lui Nistor si Djokovic

Marius Sumudica (48 ani) a vorbit despre jucatorii pe care ii doreste la echipa sa, Gazisehir Gaziantep.

Marius Sumudica a oferit declaratii inainte sa plece spre Turcia despre jucatorii pe care ii vrea la echipa, dar si despre transferurile lui Dan Nistor si Damjan Djokovic in prima liga turceasca.

"Vreau sa il iau pe Chipciu neaparat si sunt in discutii avansate. Nistor e jucator interesant, dar nu putem sa ii platim suma de transfer. Impresarul meu s-a interesat, costa in jur de 350.000 - 400.000 de euro. Cand te gandesti la Turcia, ce zici, mai vand 100 de perechi de blugi si mai fac niste bani.

Nu se pune problema. Transferul lui Djokovic a cazut. Eu nu am avut nicio discutie, s-au suparat cei de la CFR. Eu am spus ca este un jucator interesant, care ar putea juca in campionatul Turciei. Cei de la CFR s-au suparat, clubul nostru era dispus sa plateasca o suma de transfer daca intrau la negocieri. Avand si aceasta interdictie la transferuri, suma ceruta este cu mult peste ce puteam oferi noi", a declarat Marius Sumudica.