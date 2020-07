Se contureaza o ALIANTA in play-out! Poli Iasi e de acord cu Dinamo si ataca ideea LPF: "Suntem vulnerabili! Este o mare ABERATIE"

Prin vocea presedintelui Ciprian Paraschiv, presedintele clublui, Poli Iasi a sustinut ideea de oprire a sezonului!

Dupa aparitia a sase cazuri de coronavirus la Dinamo, "cainii rosii" au sustinut ca este necesara inghetarea play-out-ului din cauza amenintarii reprezentate de numarul tot mai mare de cazuri la nivel national. De asemenea, Bogdan Balanescu a declarat ca pot fi gasite solutii si pentru problema drepturilor TV. Sprijin pentru Dinamo vine chiar de la echipa lui Mircea Rednic, cel pe care suporterii din programul DDB il vor manager general imediat ce preiau clubul de la Negoita.

"Eu am venit cu aceasta propunere inainte de reluarea campionatului dupa pandemie. E adevarat ca Dinamo nu a dat un raspuns. Ca sa fiu sincer, noua ne-ar conveni sa ramana asa campionatul si sa nu retrogradeze nimeni, mai ales ca suntem cei mai vulnerabili acum. Tinand cont de situatia din clasament, dar mai ales tinand cont ca am jucat cu Dinamo recent. Ma gandesc cu groaza la cum o sa arate testele de vinerea viitoare. Daca se intampla si la noi ca acolo, o sa fim in aceeasi situatie. Nu stim cand vom juca meciurile ramase.

Calendarul trebuie respectat, jocurile trebuie jucate. Daca demersul lui Dinamo nu reuseste, trebuie sa joace neaparat toate meciurile cu jucatorii pe care ii va avea la dispozitie. Dar daca celelalte cluburi din play-out sunt de acord cu inghetarea, si noi vom fi de acord", a spus presedintele lui Poli, Ciprian Paraschiv, la Pro X.

De asemenea, Paraschiv a comentat si ideea prezentata de Justin Stefan, secretarul general al LPF, ca sezonul din play-out sa se incheie cu barajul din 15-18 august!

"Am citit ieri ca secretarul general al LPF a sugerat ca barajul sa se joace in datele de 15 si 18 august. Este o mare aberatie, cat timp noul campionat incepe pe 21-22. Echipele din play-out care se lupta pentru salvarea de la retrogradare au loturile gandite doar pana la finalul acestui sezon. Nu stii daca ramai, daca retrogradezi. N-ai cand sa-ti faci echipa in doua zile", a completat Paraschiv.