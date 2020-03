BREAKING NEWS | UEFA a anuntat cand va lua OFICIAL decizia in legatura cu disputarea EURO 2020

Campionatul European din 2020 este sub semnul intrebarii, iar oficialii UEFA au anuntat cand vor lua decizia.

UEFA va anunta oficial marti daca EURO 2020 se va mai juca in acest an sau va fi amanat pentru anul viitor, anunta Lequipe. Toti marti se va lua o decizie si in privinta cupelor europene.

Pandemia de coronavirus a pus stapanire pe lumea fotbalului si mai multi jucatori importanti au fost deja infectati.

Rugani de la Juventus si Gabiadini de la Sampdoria, sunt primii 2 fotbalisti din Serie A confirmati oficial cu coronavirus.

Coronavirus : l'UEFA organise une réunion sur les Coupes d'Europe et l'Euro 2020 mardi prochain Le devenir de la Ligue des champions et de l'Euro sera débattu mardi 17 mars par les représentants des 55 associations membres, des clubs et des joueurs > https://t.co/4xWGQ0xgH9 pic.twitter.com/SRzMvu4oQ6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 12, 2020