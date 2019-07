BREAKING NEWS | Salomao s-a intors in Romania si semneaza astazi cu FCSB! Lovitura uriasa data de Becali

FCSB e aproape de un nou transfer.

Noul sezon din Liga 1 a inceput, FCSB continua sa transfere! Fostul dinamovist Diogo Salomao este urmatorul nume de pe lista lui Becali dupa ce luni a fost anuntata venirea lui Thierry Moutinho! Salomao s-a intors in Romania in cursul noptii de luni spre marti, anunta Fanatik.

Salomao a fost asteptat de un membru din staff-ul FCSB iar in aceasta dimineata va merge la Palat pentru a semna contractul cu FCSB! Becali a anuntat acordul cu acesta inca de duminica.

A jucat la Dinamo

Mijlocas portughez de 30 de ani, Diogo Salomao a jucat in cariera la nume importante precum Sporting Lisabona, Deportivo La Coruna si Mallorca, ajungand la Dinamo in 2017 din postura de jucator liber de contract. In 55 de partide de Liga 1 pentru Dinamo el a marcat 15 goluri, fiind unul dintre cei mai apreciati jucatori ai echipei.

El a plecat in iarna de la Dinamo la Al Hazm in Arabia Saudita unde a marcat de 2 ori in 11 partide.