Reactia lui Vina dupa un debut excelent la FCSB! "Chiar am simtit ca nu sunt venit de doua zile!" Ce spune despre jocul echipei: "Asta trebuie sa imbunatatim"

Ionut Vina, cel mai proaspat transfer al FCSB a fost titular in partida de la Pitesti si a dat o pasa de gol excelenta la reusita lui Nedelcu din minutul 80.

Fostul fotbalist al celor de la Viitorul s-a declarat incantat de primul meci jucat alaturi de noua sa echipa si a spus ca nu s-a simtit ca un nou-venit.

Ionut Vina: "Am simtit ca nu sunt venit de doua zile!"

"Ma bucur ca a castigat echipa si ma bucur ca am debutat cu dreptul. E un aspect negativ ca primim foarte multe goluri, dar sper ca in saptamanile urmatoare sa reglam si acest aspect si eu zic ca pe ofensiva am facut un joc foarte bun. Per total, e bine ca am obtinut cele trei puncte.

Nu am avut nicio emotie, m-am bucurat de fotbal, am intrat pe teren si mi-am pus in cap sa am placerea de a juca fotbal. E un joc si trebuie sa avem placere.

Toti sunt jucatori de valoare, e foarte usor sa faci relatii de joc cu ei, mai ales ca pe majoritatea ii stiam si de la Viitorul si cred ca s-a vazut si in seara asta ca avem relatii de joc.

Mi-a spus domnul profesor ca o sa inceapa cu mine si m-am pregatit mental si cred ca am facut o treaba destul de buna.

A contat foarte mult ca fiecare dintre ei imi spuneau 'Bravo!' la fiecare actiune reusita, la fiecare pasa de-a mea, si asta mi-a dat mult mai multa incredere.

Chiar am simtit ca nu sunt venit de doua zile si ca avem relatii de joc foarte bune, dar cum am zis mai avem mult de lucrat pana cand sa ajungem la un nivel foarte ridicat", a spus Ionut Vina dupa meciul cu Hermannstadt.