Detaliul pe care nu il stia nimeni! Au fost rapusi de CFR, dar pot aduce titlul mult dorit de Gigi! Ce s-a intamplat ultima oara cand FCSB a pierdut in prima etapa dupa reluarea campionatului

FCSB a pierdut derby-ul cu CFR Cluj.

FCSB a pierdut, scor 1-0, derby-ul cu CFR Cluj dupa o prestatie slaba a trupei lui Vintila. Ros-albastrii nu au avut sut pe poarta in partida din Gruia si au evoluat in 10 oameni in ultimul sfert de ora dupa eliminarea lui Planic. Viceamapioana Romaniei a castigat in ultimele 4 sezoane primul meci de dupa reluarea campionatului, iar din cauza rezultatului de aseara acestia au intrerupt seria de invicibilitate.

In 2015, cand FCSB a castigat ultimul titlu de campioana cu Costel Galca pe banca, ros-albastrii au pierdut prima etapa de dupa reluarea campionatului, impotriva Rapidului, scor 0-1. In acel sezon, FCSB a luat titlul dupa o lupta crancena cu ASA Targu Mures.

Meciurile din prima etapa de dupa reluarea campionatului in ultimii 4 ani:

1. Concordia Chiajna - FCSB 0-2 (sezonul 2015-2016)

2. CFR Cluj - FCSB 1-1 (sezonul 2016-2017)

3. Gaz Metan Medias - FCSB 1-2 (sezonul 2017-2018)

4. Dunarea Calarasi - FCSB (sezonul 2018-2019)