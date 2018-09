BREAKING NEWS | Qaka a acceptat sa plece de la FCSB! Ce se intampla cu mijlocasul albanez

Tot astazi, Marian Pleasca si-a reziliat contractul cu FCSB.

Kamer Qaka se desparte de FCSB dupa doar 5 partide in Liga 1. Mijlocasul de 23 de ani cumparat cu 375.000 de euro in vara de la Poli Iasi se intoarce la fosta echipa sub forma de imprumut, anunta Digi Sport.

Amenintat de Becali ca va fi trimis in tribune daca nu va accepta, iar Qaka a cedat. Acesta ar putea redebuta chiar in partida de luni contra celor de la Concordia Chiajna.

"Am avut o discutie si cu Qaka, si patronul. Din pacate, este decizia patronului de a renunta la Qaka. Eu le-am spus parerea mea, asa a decis clubul" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de astazi.