"Nu va mai fi capitan!" Varianta SURPRIZA anuntata de Gigi Becali! Cine preia banderola de la Florin Tanase

Gigi Becali schimba capitanul de la FCSB.

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a mers in cantonamentul echipei dupa eliminarea cu Rapid Viena. Dupa antrenamentul de astazi, Becali a anuntat ca FCSB va avea un nou capitan, in locul lui Florin Tanase: "O sa-i propun lui Pintilii. Daca nu vrea el, atunci Momcilovic" a spus Becali.

Florin Tanase a fost unul dintre cei mai criticati jucatori de catre Becali dupa partida de joi cu Rapid Viena. Nu a fost prima data insa cand Becali si-a anuntat intentia de a-i lua banderola lui Tanase.

"Tanase o sa frece banca. Daca el in minutul 43 cere schimbare... Nu are ruptura sau ceva. Mai joaca, ma, doua minute. Cand intru in vestiar, ma duc si ii spun ca nu merita banderola" spunea Becali ieri.