BREAKING NEWS: Oferta din Premier League pentru Omrani! Ce echipa il vrea si cati bani cere Clujul

CFR Cluj are o propunere concreta pentru cel mai important jucator al ei din atac in acest sezon!

Francezul Omrani e dorit de Brighton, anunta Fanatik! Englezii au oferit 3,5 milioane de euro pentru atacant. CFR vrea 6 pentru a-l lasa sa plece.

Acum o luna, Gazeta Sporturilor a anuntat ca Sheffield United il vrea pe Omrani.

Billel a influentat decisiv campania europeana a CFR-ului din 2019. A marcat de 6 ori si a avut o contributie majora la calificarea in saisprezecimile Europa League. Omrani, 26 de ani, a ajuns la CFR in 2016, liber de contract dupa despartirea de Marseille. Acum un an, Omrani a fost la un pas de plecarea in China, la Guizhou, insa a refuzat un salariu de peste un milion de euro de la echipa unde a ajuns Dan Petrescu.