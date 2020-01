De ce a ales-o Chipciu pe CFR Cluj: "Oferta turcilor era mult mai mare!" Impresarul dezvaluie ce l-a facut pe fotbalist sa revina in tara

Chipciu a avut o oferta mult mai buna din Turcia.

Chipciu a devenit oficial jucatorul celor de la CFR Cluj si va castiga 30.000 de euro pe luna, devenind cel mai bine platit fotbalist din Liga 1.

Impresarul spune ca jucatorul a avut o oferta mult mai avantajoasa din punct de vedere financiar de la Gaziantep, dar a fost dorinta lui Chipciu de a reveni in Liga 1.

"Motivul adevarat pentru care Alex Chipciu a ales CFR Cluj este legat de familie. El are patru fete si e greu sa mergi sa joci intr-un loc unde e nevoie de escala, asa cum e Gaziantep. Dar chiar si asa, el ar fi mers daca oferta era cea dorita. Eu am negociat personal cu baskanul de la Gaziantep, am cerut mai mult, dar el nu a plusat cat ne-am fi dorit noi. Apoi a aparut acea rezolvare a problemei la CFR Cluj, care a primit liber la transferuri si ne-am reorientat, desi oferta turcilor era mult mai mare chiar fara sa pluseze.

De fapt, in vara, am negociat pentru Chipciu si cu Gaziantep, si cu CFR Cluj, dar atunci nu s-a putut face nimic. A reusit acum sa ajunga la CFR. Repet, Alex a ales Clujul pentru familie si pentru oportunitatea de a juca iar in cupele europene ca sa revina la echipa nationala", a spus Dragos Sirbu pentru fanatik.