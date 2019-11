BREAKING NEWS: "N-am nevoie de director sportiv! M-am blocat cand am vazut ce declaratii da Narcis!" Becali, dezvaluiri COMPLETE pentru www.sport.ro

Gigi Becali l-a chemat pe Narcis Raducan la Palat pentru a-l lua la intrebari dupa declaratiile din ultimul timp.

Patronul FCSB a fost nemultumit de iesirile publice ale lui Narcis din ultimele saptamani. Lui Becali nu i-a convenit cand Raducan a spus ca fanii vor pleca de la FCSB catre CSA Steaua in cazul promovarii echipei armatei, nici ca managerul nu s-a luat de arbitri cand FCSB a fost dezavantajata! Becali spune ca nu-l va chema inapoi pe MM, desi relatiile dintre ei s-au imbunatatit considerabil in ultimele saptamani.

"Nu si-a dat demisia, am reziliat contractul de comun acord. Asta nu inseamna ca vine MM, m-am blocat cand am vazut declaratiile lui Narcis, ca fanii vor migra catre Steaua Armatei daca vor promova in Liga 1. Declaratia asta pur si simplu m-a blocat. Sunt suparat pentru ca, de cand e la noi, nu a aparat clubul deloc, in sensul in care am fost dezavantajati de arbitri si el a spus ca arbitrajul a fost bun. Nu le lua apararea nici jucatorilor, nici clubului, de azi nu mai am nevoie de director sportiv. Cand am spus ca a fost penalty la Tanase, Narcis a zis ca e scos penalty-ul de Tanase, ca in Champions League nu se da asa ceva. L-am chemat la palat si am reziliat contractul cu el", a sous Becali pentru www.sport.ro.