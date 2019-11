"Exista un Becali si aici!" Presa din Anglia il compara pe Gigi Becali cu un patron de club din Premier League! Ce scriu englezii

Gigi Becali a aparut in presa din Anglia.

Dupa ce s-a scris in presa din Anglia ca Florinel Coman este monitorizat de Manchester City, englezii au scris si despre Gigi Becali si il compara pe acesta cu un alt patron. Este de vorba despre Mike Ashley, patronul celor de la Newcastle.

Comparatia pe care o fac englezii intre Gigi Becali si Mike Ahsley cuprinde mai multe aspecte la care cei doi seamana foarte mult. Ashley isi numeste antrenorii la Newcastle cu conditia ca acestia sa ii asculte indicatiile, chiar si in privinta echipei de start.

"Nu este deloc recomandat sa iei de bun tot ce spune Gigi Becali-acesta este un patron care il face pe Mike Ashley sa arate ca un sfant in ceea ce priveste afirmatiile aberante. Calitatea aceasta este de notorietate in Romania. Dar in ceea ce-l priveste pe Florinel Coman, comentariile emfatice ale lui Gigi Becali trebuie luate in considerare", scrie presa din Anglia.