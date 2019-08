Cum va arata emblema lui Juventus in FIFA 20! Campioana Italiei se va numi PIEMONTE CALCIO, dupa ce a vandut drepturile de imagine unui alt producator de jocuri

Juventus se va numi Piemonte Calcio in FIFA 20.

Juventus a vandut drepturile de imagine producatorului Konami, care face jocul Pro Evolution Soccer, iar numele echipei in FIFA 20 va fi Piemonte Calcio. Desi Konami detine drepturi exclusive pentru nume, emblema, culori si echipamente, EA Sports va putea folosi numele reale ale fotbalistilor lui Juventus.

EA Sports a dezvaluit cum va arata emblema lui Juventus, numita Piemonte Calcio in jocul care va aparea in toamna.

De asemenea, EA Sports nu va putea reproduce pentru FIFA 20 stadionul lui Juventus, si acesta intrand in pachetul de drepturi vandut catre Konami.

"Suntem foarte mandri de parteneriatul incheiat cu Konami si ne dorim ca acesta sa fie unul de lunga durata", a spus CFO-ul lui Juve, Giorgio Ricci.

