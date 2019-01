S-a facut, dar mai dureaza! :) Informatii de ULTIMA ORA despre transferul MOMENTULUI la FCSB! Unde s-a blocat totul

Gigi Becali era sigur in finalul anului ca a terminat negocierile pentru primul transfer din aceasta iarna!

Numai ca discutiile cu Gaz Metan Medias pentru Iulian Cristea s-au blocat. Gazul vrea 150 000 de euro in schimbul fotbalistului, cu 50 000 de euro sub ultima oferta a lui Becali, sustine Fanatik. Cristea a intrat in ultimele 6 luni de contract si are deja un acord cu FCSB, unde va ajunge gratis la vara daca mediesenii nu-i dau drumul acum. Numai ca Becali il vrea neaparat din ianuarie pentru a i-l pune la dispozitie lui Mihai Teja. Noul antrenor si-l doreste pentru partea a doua a sezonului, una in care FCSB trebuie sa forteze castigarea primului campionat dupa 4 ani.

Becali vede insa exagerat pretul de 150 000 stabilit acum de Gaz Metan si va incerca sa nu treaca de limita celor 100 000 de euro pe care a stabilit-o in decembrie.