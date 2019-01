Ii inchid usa in NAS lui Becali! Jucatorul care poate fi adevaratul DIAMANT al FCSB e interzis la transfer. Anuntul de ultima ora al clubului

Becali anunta ca e aproape sa-l ia, dar clubul ii da o veste proasta.

Tandia ramane la Sepsi cel putin pana in vara, sustine Janos Bokor, managerul lui Sepsi. Oficialul echipei din Sfantu Gheorghe spune ca valoarea lui Tandia va ajunge la peste 1 milion de euro pana la finalul sezonului. Becali credea ca-l poate lua pentru numai 50 000 de euro, dar Sepsi i-a facut un contract nou, fara clauza de reziliere.

"90% ramane la noi. In vara va fi un jucator de si mai mare interes. Steaua si-a aratat intentia, il vrea pe Tandia. Dar nu a sosit nicio solicitare oficiala. Nu stiu cu ce impresar a vorbit domnul Becali, eu stiu ca are unul in Romania, cu care am discutat noi cand l-am adus. Daca este sa vorbim despre un pret, sa ne gandim la ce bani s-au platit pentru Golofca sau Qaka. Eu spun ca un jucator care si marcheaza e mai valoros decat un inchizator precum Qaka. Plus ca are si o varsta buna, 25 de ani. La ora actuala, valoarea lui Tandia este de 500 - 600 de mii de euro. In cara cred ca poate fi de un milion de euro. Nu ducem lipsa de discutii pentru Tandia. Sunt si contacte de afara, dar ne dorim sa continuam impreuna. Si jucatorul vrea asta. Sa ne gandim ca Tandia e in topul jucatorilor straini, alaturi de Koljic. Putem discuta doar pe o oferta foarte buna", a spus Bokor pentru Gazeta Sporturilor.