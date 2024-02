Motivul pentru care Kylian Mbappe a fost trecut pe banca de rezerve după ce a anunțat că pleacă de la PSG

PSG i-a impus grație golurilor marcate de Lucas Hernandez (60') și Kylian Mbappe (78' - penalty). Mbappe a început meciul pe banca de rezerve și a intrat în minutul 62, în locul lui Marco Asensio.

Pentru Kylian Mbappe a fost primul meci după ce în presa internațională a apărut informația că starul francez a anunțat-o pe Paris Saint-Germain că nu își va prelungi contractul scadent în vara acestui an.

Totuși, decizia de a fi lăsat pe banca de rezerve nu are legătură cu anunțul lui Mbappe. Jurnalistul Fabrizio Romano susține că Luis Enrique a vrut să îl odihnească pe atacant după meciul din Liga Campionilor, iar conducerea nu a fost implicată în această hotărâre.

"Kylian le-a transmis celor de la PSG că este disponibil să dea ce are mai bun până în iunie, însă nu există nicio șansă să rămână. Mbappe a primit din ianuarie o ofertă de la Real Madrid", a mai scris sursa citată.

???????? Kylian Mbappé started on bench as Luis Enrique wanted him to rest after UCL.

Manager decision, not PSG decision.

Kykisn told PSG that he’s available to do his best until June but no chance to stay.

????⚪️ Mbappé already received Real Madrid contract proposal since January. pic.twitter.com/o0pwh9oW5T