Mihalache si-a aflat pedeapsa dupa ce l-a rupt pe Elvir Koljic! Suspendare drastica acordata de Comisia de Disciplina

Ovidiu Mihalache l-a accidentat grav pe atacantul Elvir Koljic, la partida dintre Universitatea Craiova si Poli Iasi, incheiata cu scorul de 1-0.

Mihalache a primit o suspendare de opt etape din partea Comisiei de Disciplina, mijlocasul primind de asemenea si o amenda de 5.000 de lei. Fotbalistul de la Iasi si-a ispasit deja o etapa de suspendare, fiind in afara lotului la partida pierduta cu scorul de 1-4 impotriva lui Sepsi Sf. Gheorghe.

Mihalache va putea reveni pe teren la ultima partida din anul 2020, in care Poli Iasi joaca cu Hermannstadt. Elvir Koljic va putea reveni pe gazon abia in primavara anului viitor, jucatorul fiind operat pe data de 4 octombrie, iar acum se afla in stadiul de recuperare.