Ionut Negoita confirma negoicerile cu spaniolii, insa a REFUZAT propunerea lor: "Au venit cu o cretinatate!" 

Ionut Negoita ar fi gasit deja un investitor strain pentru Dinamo.

Ionut Negoita a confirmat negocierile, insa a declarat ca refuza propunerea spaniolilor.

"Celor din Spania le-am livrat toate informatiile, insa au venit cu o cretinatate. Vor ca toate datoriile sa fie platite la zi, vor nu stiu ce. Cred ca voiau si bani, cred ca bateau campii. Tocmai de asta nu avem ce discuta. Am spus ca renunt la club pentru un leu, insa restul trebuie sa si le asume.

Nu stiu ce au in cap ei daca au ceva, probabil s-au gandit sa faca o gluma neinspirata. Mi s-a parut ca nu sunt realisti", a declarat Ionut Negoita pentru Gazeta Sporturilor.

Conform Gazetei Sporturilor, patronul lui Dinamo ar fi negoicat deja cu un fond de investitii spaniol, care ar garana acoperirea tuturor datoriilor pe care le are clubul, in valoare de 4 milioane de euro, plus incheierea litigiilor cu Rotariu si Serban.

Herminio Menendez, fost director general la Sevilla, si principal in salvarea spaniolilor de la faliment, ar urma sa o preia pe Dinamo de la Ionut Negoita.

Menendez este cel care a lucrat la unele dintre cele mai mari transferuri din fotbal, iar acum s-ar pregati sa salveze gruparea din Stefan cel Mare.

Conform sursei citate, presedintele "cainilor" ar devei Ioan Andone, iar staff-ul tehnic ar urma sa fie preluat de un fost antrenor al lui Real Madrid.