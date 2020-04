Replica DURA a lui Negoita pentru investitorul care a vrut Dinamo: "Fugitul ala de acasa, vai mama lui, nu avea dupa ce bea apa!"

Din articol Marti se vinde Dinamo

Ionut Negoita se intalneste maine cu cei din Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, pentru a ceda actiunile clubului.

Ionut Negoita spune ca singurii care pot salva clubul Dinamo sunt suporterii. Ultimii care s-au interesat de preluarea actiunilor de la echipa au fost niste investitori din Emiratele Arabe United, care detin si Charlton Athletic, club din Championship. Pe langa arabi, in trecut a mai fost interes si din partea omului de afaceri Claudiu Florica, dar si din partea unui indian cu mai multe afaceri in lume:

"Singura sansa ca acest club sa traiasca sunt suporterii. Am vazut ca presa l-a mai resuscitat si pe fugitul ala de acasa, pe indianul ala, vai mama lui, nu avea dupa ce bea apa. Si a venit aici, mare om de afaceri. Sunt bagati in seama toti loserii", a spus Negoita, pentru Digi Sport.

Marti se vinde Dinamo

Ionut Negoita se va intalni marti cu membri Asociatiei DPD pentru a finaliza cedarea actiunilor:

"Da, este adevarat. Eu sunt elegant si am raspuns rapid ofertei. Doamne ajuta sa se ocupe, sa faca, sa fie bine pentru Dinamo, sa preia fraiele ca se pricep mai bine ca mine! Probabil, au resurse financiare sa plateasca lunar jucatorii, toate cheltuielile care sunt la club. Avand clubul au alta credibilitate, pot colecta de la suporteri, pot atrage sponsori, e treaba lor. Eu atat am putut. Eu am trimis oferta si fanilor din programul socios Doar Dinamo Bucurest (DDB), insa ei au spus ca nu pot avea forta financiara necesara de a sustine de unii singuri un club de nivelul lui Dinamo. Mai mult ce sa fac? V-am zis ca nu mai e de joaca. In afara unor injurii gratuite la adresa mea, nu s-a intamplat nimic concret pentru Dinamo, in conditiile in care toti se lauda ca iubesc acest club", spunea Ionut Negoita.