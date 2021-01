BREAKING NEWS | FCSB si-a luat atacant! A fost prezentat OFICIAL si ar putea debuta sambata, cu Poli Iasi: "Mi-a luat doua minute sa accept oferta!"

Ante Vukusic (29 de ani) a semnat cu FCSB.

Ajuns inca de zilele trecute la Bucuresti pentru negocierile finale, croatul s-a inteles cu FCSB si va fi noul numar 9 al liderului din Liga 1. Vukusic a fost aproape de o intelegere cu Sepsi, insa FCSB l-a deturnat in ultima clipa, dupa ce Sergiu Bus a plecat in Coreea de Sud.

Vukusic e golgeterul sezonului trecut in Slovenia. A marcat de 26 de ori si a oferit 8 pase decisive in cele 35 de meciuri in care a jucat. Varful de atac a mai trecut in cariera pe la Hajduk Split, Pescara, Lausanne, Bevere, Furth sau Tosno.

"Am venit aici deoarece am fost atras de istoria glorioasa a clubului. Am avut si alte optiuni, dar consider ca FCSB este echipa perfecta pentru mine. Imi doresc enorm sa castig titlul de campion, pe care l-am ratat anul trecut cu Olimpija. Imi place foarte mult ce am gasit aici, de la conditii de antrenament pana la oamenii din club. Am vorbit cu multi jucatori care au fost in Romania si mi-au vorbit la superlativ despre club. Am avut nevoie de doua minute ca sa accept oferta", a spus Vukusic pentru fcsb.ro.

FCSB are urmatorul meci in campionat sambata seara, de la 20:15, in fata lui Poli Iasi.