BREAKING NEWS! FCSB a facut primul transfer al iernii! Anuntul oficial al clubului: "Ne-am inteles cu domnul Becali!"

FCSB a inceput deja campania de achizitii din iarna pentru a-si creste sansele la titlu in Liga 1.

Ros-albastrii au batut palma cu Astra Giurgiu pentru fundasul stanga muntenegrean Risto Radunovic, potrivit ProSport.

Presedintele clubului giurgiuvean Dani Coman a confirmat aceasta informatie, precizand ca fotbalistul in varsta de 28 de ani se va alatura echipei antrenate de Toni Petrea la finalul turului de campionat.

"Este adevarat ca ne-am intelesc cu domnul Gigi Becali pentru transferul lui Risto Radunovic. La finalul turului, fotbalistul va pleca la echipa dumnealui. Astra Giurgiu a primit o oferta buna din partea FCSB si a decis ca e normal sa lase jucatorul sa plece", a declarat Dani Coman sursei citate.

Despre transferul lui Radunovic la FCSB s-a vorbit destul de mult in ultimele saptamani, dar mutarea a intarziat sa se concretizeze din cauza faptului ca Ioan Niculae a fost internat in spital, fiind infectat cu COVID-19.

Odata cu iesirea din spital a patronului echipei giurgiuvene, acesta s-a pus de acord cu Gigi Becali in privinta transferului lui Radunovic.

Se pare insa ca pana in acest moment nu au fost inca semnate actele, insa acest lucru urmeaza sa se intample in cel mai scurt timp. Nu s-a aflat inca suma pe care Astra o va incasa in schimbul fundasului care a evoluat de 6 ori in nationala Muntenegrului, insa aceasta nu ar trebui sa fie foarte mare in contextul in care Radunovic ar fi intrat in ianuarie in ultimele 6 luni de contract.

Risto Radunovic a venit la Astra in 2017 din postura de jucator liber de contract, ultima echipa la care evoluase fiind Buducnost Podgorica.

A avut evolutii foarte apreciate la Astra, pentru care a jucat 92 de meciuri si a inscris si 4 goluri.

In prezent, este cotat de Transfermarkt la 1.1 milioane de euro.