EXCLUSIV | "Presedintele il facea tigan!" Marcel Puscas ii ia apararea lui Coltescu! Ce a declarat fostul jucator despre cazul de la PSG-Istanbul BB

Sebastian Coltescu se afla in centrul unuia dintre cele mai mari scandaluri din ultimii ani in fotbalul mondial.

Arbitrul roman este acuzat de rasism de catre cei de la Istanbul BB, dupa ce acesta l-ar fi facut "negru" pe antrenorul secund al turcilor, Pierre Webo.

Atat UEFA, cat si lumea fotbalului, au reactionat dur cu privire la cazul de marti seara. Forul european a decis ca la reprogramare brigada romaneasca de arbitri sa fie inlocuita, iar Coltescu este sub ancheta de catre UEFA.

Marcel Puscas a declarat faptul ca subiectul a luat o prea mare amploare, avand in vedere ca au mai fost cazuri cunoscute de rasism si inainte, iar nimeni n-a luat vreo masura.

"Lucrurile sunt exagerate, in lumea fotbalului sunt foarte multe porecle, poti sa te adresezi in diferite forme. A fost un caz cand presedintele unui club il facea "tigan" pe colegul sau, iar acesta radea. Nu e un caz fericit, dar nici sa-i dam o amploare de o asemenea natura.

Au fost multe cazuri in care nu am luat o anumita pozitie atunci cand am fost facuti "tigani" de catre francezi, ori cand s-a intamplat acelasi lucru cu Simona Halep sau Irina Begu", a declarat Marcel Puscas pentru Pro X.