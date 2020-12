EXCLUSIV | "E normal sa nu le stii numele la toti, sunt o gramada pe banca!" Miriuta ii ia apararea lui Coltescu! Ce spune de scandalul momentului

Vasile Miriuta a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre scandalul de rasism din Champions League.

Miriuta le ia apararea arbitrilor romani si crede ca pana in momentul in care vor aparea probe exacte nu se poate spune cine a gresit

"Eu zic ca e o neintelegere, pentru ca nu stim exact ce s-a discutat, ce s-a vorbit. Din ce am mai citit, am vazut ca ne-au facut si ei tigani, ne-au provocat. Daca nu stim ce s-a discutat, e cam greu sa ne dam cu parerea. Dar eu nu cred ca daca domnul Coltescu a folosit acel cuvant, negru, cu intentie.

Eu cred ca e o neintelegere. Sa asteptam probele si dupa vom vedea exact ce s-a intamplat. Daca a gresit sau nu. Din minutul 1 pana in minutul 15 s-a intrerupt partida, au folosit si ei niste cuvinte neortodoxe la adresa arbitrilor romani.

Probabil a fost o greseala sa spuna acest cuvant, dar trebuie sa asteptam. E clar ca sunt niste inregistrari pe acolo.

Probabil nu i-a stiut numele. Daca stau pe banca o gramada, nu le stii numele la toti. A fost o exprimare gresita si din partea domnului Coltescu, dar se face prea mult tam tam pe seama acestui subiect", a spus Vasile Miriuta, la PRO X.

Vasile Miriuta: "Am venit acasa, la Baia Mare, pentru a face un proiect asa cum imi doresc"

Vasile Miriuta a semnat cu Minaur Baia Mare si spune ca va avea la echipa mai multe responsabilitati:

"Parerea mea e ca nu este o echipa de Liga 3. E in Liga 3, dar sunt aici de o saptamana si la initiativa domnului primar, am venit acasa, m-am inhamat la un proiect. Cred ca am maturitatea profesionala sa vin nu doar sa fiu antrenor, ci sa conduc un club. Intr-adevar e un proiect pe termen lung. Primul obiectiv e promovarea in Liga 2 si dupa vom vedea. Nicaieri in Romania sau in lumea asta nu mergeam in Liga 3. Eu am venit acasa la mine si doar acasa poti face un proiect asa cum iti doresti, alaturi de oamenii care isi doresc la fel ca si mine. Au trecut multi ani de cand nu s-a facut performanta si eu sper ca echipa asta sa ajunga acolo unde a fost acum vreo 15 ani. Este vorba sa se faca si un stadion, sa avem grija de grupele de copii si juniori, pentru ca Maramuresul mereu a dat fotbalisti de clasa.", a mai spus Miriuta.