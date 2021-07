BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Becali anunta ca ia TOT de la CSA! "O sa vina si numele, si totul inapoi la mine!" Gigi anunta o infrangere istorica pentru Talpan

Becali e sigur ca Armata va pierde toate procesele pe care le are cu el.

Desi Talpan a prezentat decizia pronuntata acum doua zile drept o mare victorie in lupta pentru palmares, Becali il contrazice pe juristul CSA. Gigi spune ca, de fapt, instanta i-a dat lui dreptate.

"Daca e victorie, de ce i-a pus judecatorul sa plateasca ei taxele de judecata? I-a distrus instanta in 3 cuvinte. 'Nu are calitate procesuala activa din 1998' - asa scrie acolo. Din 1998 nu mai are voie sa ceara palmaresul. Instanta a spus clar. L-a dat in 1998, deci nu mai e la ei. Va scrie asta in motivare. Palmaresul e undeva, nu? Si este la FCSB. Asociatia care l-a primit e la noi.

E o succesiune logica. Nu noi am cerut ca instanta sa constate. Ei au cerut si li s-a zis: 'n-ai calitate sa ceri'. Daca ei nu au calitate sa ceara... cum sa fie la ei? L-au transmis in 1998. Nu mai poti sa-l mai ceri. Daca n-au calitate sa-l ceara. Cum sa-l dea daca nu mai pot sa-l ceara. Palmaresul e numai unul, nu poate fi divizat", a spus Becali la PRO X.

Gigi e convins ca nu va mai pierde niciun proces dintre cele pe care le are cu CSA. Inclusiv brandul 'Steaua' va reveni la FCSB, crede Becali.

"Dupa hotararea asta a instantei, am castigat tot. Toate procesele celelalte vor veni inapoi. Si numele, si tot. Vor veni inapoi. La mintea lui Talpan... Nu e prost, isi da si el seama. De ce plateste el cheltuielile de judecata daca e victorie? Nu mai poate sa ceara nimic. Daca e predat, e numai unul, nu e divizat. Palmaresul e la noi dupa hotararea aia. Daca au castigat, inseamna ca nu mai fac recurs, nu?

Noi nu facem recurs. Sa nu faca nici ei. Eu zic ca vor face. Daca e victorie, nu mai trebuie sa faca, nu? Cea mai mare victorie a mea e in cuvintele astea: 'nu mai are calitate procesuala activa din 1998'. I-a paralizat definitiv. Eu cunosc legile. Cum sa ai palmaresul daca te-ai nascut acum 4 ani? Poti sa ai 80 de ani daca te-ai nascut acum 4 ani? E posibil daca se baga Securitatea", a completat Becali.

Patronul FCSB nu crede ca va pierde suporterii daca Steaua va urca in Liga 1: "Nu vor migra suporterii catre CSA. Niciodata! Si aia care se duc la meciuri, sunt 2000 fanatici si 5000 care se duc si la CSA, si la FCSB. Ceilalti 5 milioane... nici nu sunt interesati de CSA".