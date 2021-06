Gregory Tade "reincarnat"! Atacantul francez trecut pe la FCSB, CFR s Dinamo revine! Unde poate juca in sezonul urmator

Francezul a fost apreciat pentru evolutiile avute la CFR, insa la echipele bucurestene a dezamagit.

Ajuns la 34 de ani, Tade parea ca a agatat ghetele in cui, insa presa din Scotia, The Courier mai exact, anunta ca fotbalistul este aproape de o revenire spectaculoasa pe gazon. "Tade nu a mai jucat din 2019. Fostul atacant de la Raith Rovers si St Johnstone ar putea reveni acum la Clyde" anunta sursa citata.



Varful de 34 de ani are o casa a sa in Lanarkshire si s-a antrenat alaturi de "Bully Wee" in ultimele zile. Echipa care joaca in prezent in Scottish League One a terminat stagiunea trecuta pe locul opt (din zece). Vorbim despre echivalentul celei de-a treia ligi scotiene de fotbal.

Clubul Clyde Football Club a fost infiintat acum 144 de ani si isi joaca meciurile de pe teren propriu pe arena Broadwood Stadium din Cumbernauld. Antrenorul Danny Lennon, fost antrenor la St Mirren si interimar la nationala U21 a Scotiei are la dispozitie doar patru jucatori de alta nationalitate decat cea scotiana. Gregory Tade ar putea deveni al cincilea.