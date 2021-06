Gigi Becali: "Ei au inchis fotbalul in 1998. Legea spune clar acum, i-a distrus!". Patronul FCSB, atac dur pentru oficialii Stelei 

In urma deciziei judecatoresti, palmaresul Stelei a fost impartit intre FCSB si Steaua, iar patronul Gigi Becali se declara multumit de ceea ce s-a intamplat.

Intr-o interventie la Digi Sport, Gigi Becali a discutat despre situatia palmaresului Stelei, oferind cateva explicatii despre ceea ce s-a intamplat dupa decizia judecatoaresca.

"S-a inchis. Nu pleaca nimeni, nimic. Nu are rost sa vindem la ora asta. La toamna o sa fie piata buna. Tata, este cea mai buna solutie! Cine cunoaste dreptul, intelege ce s-a intamplat. Instanta raspunde la ceea ce ceri. Noi nu am cerut nimic, CSA a cerut sa se recunoasca palmaresul pana in 2003. Instanta a zis ca din 1998, ei nu mai au calitate procesuala.

Ei au avut palmaresul pana in 1998, iar din acel an nu-l mai au. Instanta nu zice ca e la FCSB pentru ca noi nu am cerut asta. Instanta nu poate sa raspunda la ceva ce nu ceri, noi n-am cerut.

CSA nu mai poate cere nimic. Ei au inchis fotbalul in 1998. Daca cineva s-a nascut acum doi ani, poate sa aiba 100 de ani? Legea spune clar acum, ei nu mai pot cere palmaresul dupa 1998. Punct! I-a distrus!

Daca ei zic ca au dreptate, sa nu mai faca recurs. Noi nu mai facem, suntem multumiti. Daca tu din 1998 nu mai poti cere palmaresul Stelei, cum sa mai ceri prejudiciu din 2003 incoace?", a spus Gigi Becali, la Liga Digi Sport, citat de digisport.ro.