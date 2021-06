Seroni inca mai spera sa vina la FCSB! Ce spune de interesul lui Becali

Gigi Becali a vrut sa il aduca la FCSB pe Alin Seroni de la Botosani.

Transferul lui a picat, deoarece patronul de la FCSB si Iftime, de la Botosani, nu au ajuns la un acord privind suma de transfer. Seroni spune ca si-ar fi dorit sa plece, insa nu este dezamagit ca mutarea a picat.

"Momentan joc in tricoul lui FC Botosani. Asa a ramas. O sa imi fac treaba in continuare la fel cum am facut pana acum, o sa dau totul pe teren, la meciul direct o sa vreau sa castigam si daca se poate sa si marchez.

Era bine pentru cariera mea, la 34 de ani sa prind o echipa asa mare din Romania.. era ceva frumos. Dar nu-i problema, am ramas aici, imi fac treaba la fel in continuare!", a declarat jucatorul lui FC Botosani, pentru Telekom Sport.

In varsta de 34 de ani, Seroni a jucat 34 de meciuri pentru FC Botosani, in toate competitiile, in ultimul sezon. FC Bihor, ACS Recas, Viitorul, FC Brasov, ASC Poli Timisoara, Dunarea Calarasi si UTA Arad sunt echipele la care acesta a mai evoluat, inainte sa ajunga la FC Botosani, in urma cu un an si jumatate.

Becali a dorit sa il transfere datorita inaltimii sale, de 1.93 metri, ce i-ar fi permis sa fie un jucator foarte bun la loviturile cu capul.