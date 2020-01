BREAKING NEWS: DOI dintr-o lovitura!!! CFR finalizeaza AZI transferurile lui Chipciu si Ciobotariu. Anunt de ultima ora

CFR Cluj se intareste dupa ridicarea interdictiei la transferuri.

Chipciu face azi vizita medicala, apoi va semna cu echipa lui Dan Petrescu. Tot azi ajunge in lotul campioanei si Denis Ciobotariu. Agentul Ioan Becali spune ca tratativele pentru ambele transferuri au fost finalizate.

"Se va incheia azi transferul, face vizita medicala si merge la Cluj. Dragos Sarbu a fost in Turcia, s-a vorbit ceva, dar n-a fost seriozitate din partea turcilor. A venit ridicarea interdictiei CFR-ului de a transfera, a fost contactat Sarbu de Marian Copilu, s-au pus de acord. Tot azi va semna si Denis Ciobotariu cu CFR Cluj. Si Chipciu, si Ciobotariu semneaza azi. Dinamo vinde tot pentru ca are nevoie de bani. Sa vedem cine mai ofera ceva. Ciobotariu e super multumit de contract si de echipa. La Chipciu, Anderlecht nu are pretentii. Va semna pe doi ani si jumatate. Se duce la o echipa unde a fost dorit", a spus Becali la Digisport.