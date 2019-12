Bogdan Vintila, dupa ce a fost ovationat de tot stadionul: "Chiar daca nu vin mereu la stadion, stiu ca sunt multi care tin cu noi!" FCSB incheie anul pe podium

FCSB a invins-o pe Craiova cu 2-0.

FCSB a inceput sezonul dezastruos fiind la un moment dat chiar si pe ultimul loc. Venirea lui Bogdan Vintila a reusit sa resusciteze echipa si ros-albastrii au avut o serie de 9 meciuri fara infrangere.

In ultimele 4 etape din acest an, ros-albastrii au reusit 4 victorii, in care au marcat 8 goluri si au primit unul singur.

In aceasta seara fanii FCSB-ului i-au scandat numele lui Bogdan Vintila in semn de apreciere pentru ce a reusit sa faca la echipa si antrenorul a declarat ca se bucura ca a putut sa ii faca fericiti si ca stie ca sunt foarte multi care sustin echipa:

"Stiu ca sunt multi, si ca ne sustin. Chiar daca nu vin mereu la stadion, eu stiu ca sunt multi suporteri care tin cu noi si ma bucur ca am putut sa le fac seara fericita.

Dupa fiecare meci trebuie sa pregatesti urmatorul joc si poate nu multa lume considera ca e normal asa, dar dupa meciul de la Gaz Metan cand am spus ca am vazut lucruri bune si mai putin bune, eu aveam o viziune. Trebuia sa ii pregatesc pentru un joc de cupele europene, jucatorii sunt foarte atenti la ceea ce spui, la conferinta de presa si eu trebuie sa imi incurajez jucatorii. Am fost ironizat ca "Iarta-l Doamne ca nu stie ce spune". Dupa anumite jocuri eu trebuie sa imi potolesc jucatorii daca sunt prea nervosi, trebuie sa ii intarat daca sunt prea calmi.

Acum sunt multumit de ce au realizat si ca au ascultat. Ca le-am readus zambetul pe buze lor si suporterilor", a spus Vintila la finalul partidei.

Vintila: "Am schimbat sistemul din primele momente in 3-4-3"

Fundasul stanga al FCSB-ului, Soiledis, s-a accidentat in minutul 12 si nu a mai putut continua. Vintila a fost nevoit sa schimbe sistemul din 4-3-3 in 3-4-3 inca din startul meciului:

"Sunt foarte linistit si multumit, astept sa merg la familie sa ne bucuram de vacanta. Jucatorii vin dupa 30 si ceva de meciuri, ii inteleg si pe ei. De aceea si in repriza a doua nu am mai avut aceeasi energie, dar jucatorii au facut un meci tactic foarte bun si vreau sa ii felicit pe aceasta cale.

Consider ca din punct de vedere al sistemului de joc au venit cu ceva nou, dar noi am reusit sa schimbam din mers. Chiar din primele momente am schimbat sistemul in 3-4-3, tin sa felicit jucatorii ca au reusit foarte bine sa implementeze acest sistem si ma bucur ca au reusit sa mentina scorul", a mai spus Vintila.