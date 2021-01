BREAKING NEWS | CFR Cluj si-a gasit ATACANT! Un golgheter cu 13 goluri marcate in acest sezon e dorit de campioana Romaniei

CFR Cluj este interesata de un transfer al golgheterului din campionatul Moldovei.

Columbianul Frank Castaneda (26 de ani) a intrat in radarul lui CFR Cluj.

Transfermarkt Moldova anunta ca CFR Cluj este interesata de atacantul lui Sheriff Tiraspol.

Castaneda este golgheterul Moldovei in acest sezon, cu 13 goluri marcate in 20 de meciuri si este unul dintre cei mai valorosi jucatori ai echipei sale. Sheriff este lider in Moldova.

Castaneda a mai evoluat in cariera la Orsomerso, in Columbia si la FK Senica, in Slovacia.

Cota de piata a atacantului columbian este de 700.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Frank Castaneda evolueaza pe postul de atacant central si are o inaltime de 1.71 metri.

Sursa foto: fc-sheriff.com