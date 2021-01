Viitorul - FCSB, LIVE TEXT, de la 20:00 | Ros-albastrii se pot desprinde in fruntea clasamentului! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Viitorul - FCSB pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Viitorul si FCSB vor incheia runda a 17-a din Liga 1 cu un meci care se asteapta a fi foarte spectaculos.

Ambele echipe au un apetit ofensiv crescut, iar ros-albastrii au de departe cel mai bun atac din acest sezon, cu 40 de goluri marcate in 16 meciuri.

FCSB este lider in Liga 1, cu 37 de puncte si cu o victorie in meciul de astazi s-ar distanta la 3 puncte de CFR Cluj si la 7 de Universitatea Craiova.

De partea cealalta, Viitorul se lupta pentru un loc de playoff, fiind la doar 3 puncte de Chindia Targoviste, ocupanta locului 6 din clasament. Viitorul este pe 7, cu 21 de punce dupa 16 meciuri.

FCSB s-a impus in ultimele 3 intalniri oficiale (2-1, 0-2, 3-0).

"Intalnim o echipa tanara, la fel ca a noastra. O echipa preocupata de posesie, cu un antrenor cu mare experienta, insa mergem sa facem un joc bun si sa castigam cele 3 puncte.

E o problema cu aceste temperaturi scazute pentru toata lumea. Sper ca jucatorii sa se acomodeze si sa se exprime la capacitate maxima.

Prin jocul nostru, prin atitudinea si organizarea noastra din teren si prin spiritul nostru ofensiv sper sa ne impunem si castigam", a declarat Toni Petrea la conferinta de presa.

"Defensiv trebuie sa fim foarte atenti, pentru ca FCSB are jucatori care pot face oricand diferenta, jucatori de calitate. Are si rezerve foarte bune. De asta spun, si e realitatea, FCSB este echipa cea mai buna in momentul de fata. Dar meciul va fi acasa, iar eu am mare incredere in echipa si jucatori. Pentru noi este examenul cel mai important si cel mai dificil.

Eu mi-as dori tot timpul sa joc contra celor de la FCSB, pentru ca mereu concentrarea e maxima. Iar jucatorii nostri stiu ce inseamna sa castigi cu FCSB. Nu au mai facut-o de mult, dar sper ca marti sa fie o victorie importanta pentru noi. Apoi vin si urmatoarele meciuri", a declarat si Mircea Rednic.

Echipele probabile:

Viitorul: Cojocaru - Mladen, Dobrosavlevici, Ortega - Boboc, Ciobanu, Matei, De Nooijer - Sabala, Luckassen, Matan

Antrenor: Mircea Rednic

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Radunovic - Olaru, Simion, Tanase - Man, Popescu, Coman

Antrenor: Toni Petrea

