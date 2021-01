Prima lovitura data de Petrescu! Titularul de la CFR Cluj care ar fi ajuns la o intelegere cu Kayserispor

Dan Petrescu a fost prezentat oficial la Kayserispor in urma cu cateva zile.

Fostul antrenor din Liga 1 a semnat o contract valabil pe un an si jumatate cu posibilitatea de prelungire pe inca un an. De abia ajuns pe banca turcilor, 'Super Dan' ar fi dat deja o prima lovitura pe piata transferurilor. Damjan Djokovic, mijlocasul pe care l-a antrenat la CFR Cluj, ar fi ajuns la o intelegere cu Kayserispor si se va incheia o intelegere valibila pe un an si jumatate, potrivit TFF Ligler.

In urma cu cateva zile, presa din Croatia a anuntat ca mijlocasul in varsta de 30 de ani a primit o oferta din Emiratele Arabe Unite de la Al-Dharfa, locul 10 in campionat. Arabii ar fi oferit in schimbul lui 700.000 de euro, iar fotbalistul ar fi incasat un milion de euro pe sezon.

Damjan Djokovic a fost om de baza in acest sezon si a jucat in 23 de partide in toate competitiile pentru ardeleni. El a ajuns la CFR in 2017 si a castigat 3 titluri de campion in Liga 1.