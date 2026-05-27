GALERIE FOTO John McEnroe nu se uită la Jannik Sinner: legendarul american și-a ales favoritul pentru Roland Garros 2026

John McEnroe nu se uită la Jannik Sinner: legendarul american și-a ales favoritul pentru Roland Garros 2026 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

John McEnroe nu îl vede pe Jannik Sinner câștigând ediția 2026 a turneului de la Roland Garros.

TAGS:
John McEnroeNovak DjokovicJannik SinnerRoland Garros 2026Tenis ATP
Din articol

John McEnroe crede în abilitățile sârbului Novak Djokovic de a ieși campion în turneele de mare șlem, la 39 de ani.

Jucătorul din Belgrad vânează în continuare al 25-lea trofeu major în tenis, iar absența lui Carlos Alcaraz îl poate motiva suplimentar pe zgura de la Paris.

Mare favorit la Roland Garros 2026, Jannik Sinner, discreditat de John McEnroe

Legendarul american, John McEnroe nu crede că Roland Garros 2026 va fi ediția în care italianul Jannik Sinner va reuși să completeze marele șlem de carieră.

Fără titlu de campion în capitala Franței, Sinner este așteptat de McEnroe să cedeze în fața lui Djokovic, într-o posibilă finală a actualei ediții.

„Încă îl aleg pe Djokovic.”

„În ochii mei, Djokovic rămâne o amenințare. Încă îl aleg pe el. L-a învins pe Sinner în Australia. Îmi pare rău, știu că are 39 de ani. Dar e omul care știe mai mult tenis decât toată lumea.

Întâi însă pentru acest lucru trebuie să ajungă în finală, iar, până acolo, e drum lung,” a fost predicția lansată de John McEnroe, notează Express.

John McEnroe

  • John mcenroe uso tenis 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Exclusiv pentru Sport.ro, McEnroe a recunoscut superioritatea lui Alcaraz în lovitura de voleu

În exclusivitate pentru Sport.ro, John McEnroe - recunoscut pentru dibăcia sa în a executa voleuri fine, plasate diabolic chiar din unghiuri imposibile -, fostul tenismen a admis că spaniolul Carlos Alcaraz dispune de un voleu mai bun decât cel de care a fost el capabil, la vârf de formă.

Întrebat dacă vede voleul lui Carlos Alcaraz ca fiind mai bun decât voleul de care erau capabili John McEnroe sau Roger Federer, la cel mai bun nivel, tenismenul american legendar a replicat surprinzător pentru Sport.ro: „Da. Urăsc să spun asta...,” a replicat savuros John McEnroe, lăsând intenționat câteva secunde de tăcere înainte și după aceste cuvinte.

Novak Djokovic

  • Djokovic 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
ULTIMELE STIRI
Daniel Pancu s-a despărțit de CFR Cluj. Continuă înțepăturile: ”Să ia Xanax să fie mai calm”
Daniel Pancu s-a despărțit de CFR Cluj. Continuă înțepăturile: ”Să ia Xanax să fie mai calm”
Luka Modric face anunțul după Campionatul Mondial: ce decizie a luat
Luka Modric face anunțul după Campionatul Mondial: ce decizie a luat
Anamaria Prodan îl ia la palme pe Giovanni Becali: „Nu mai are jucători nici cât negru sub unghie”
Anamaria Prodan îl ia la palme pe Giovanni Becali: „Nu mai are jucători nici cât negru sub unghie”
Ionuț Chirilă e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Ionuț Chirilă e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Fostul star de la FCSB a devenit oficial antrenor: „Trebuie să îmi găsesc echipă!”
Fostul star de la FCSB a devenit oficial antrenor: „Trebuie să îmi găsesc echipă!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Răzvan Lucescu, după performanța incredibilă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu vreau să fie ipocrizie”

Răzvan Lucescu, după performanța incredibilă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu vreau să fie ipocrizie”

Un club din străinătate ar face orice să transfere un titular de la FCSB, dar întâmpină o problemă: ”Oricât ne-am dori”

Un club din străinătate ar face orice să transfere un titular de la FCSB, dar întâmpină o problemă: ”Oricât ne-am dori”

FC Barcelona se desparte de o legendă: ”O istorie perfectă”

FC Barcelona se desparte de o legendă: ”O istorie perfectă”

Jose Mourinho face revoluție la Real Madrid: șase transferuri dintr-un foc

Jose Mourinho face revoluție la Real Madrid: șase transferuri dintr-un foc

Florinel Coman s-a hotărât, după ce MM Stoica a spus că revine la FCSB

Florinel Coman s-a hotărât, după ce MM Stoica a spus că revine la FCSB



Recomandarile redactiei
Daniel Pancu s-a despărțit de CFR Cluj. Continuă înțepăturile: ”Să ia Xanax să fie mai calm”
Daniel Pancu s-a despărțit de CFR Cluj. Continuă înțepăturile: ”Să ia Xanax să fie mai calm”
Ionuț Chirilă e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Ionuț Chirilă e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Fostul star de la FCSB a devenit oficial antrenor: „Trebuie să îmi găsesc echipă!”
Fostul star de la FCSB a devenit oficial antrenor: „Trebuie să îmi găsesc echipă!”
Luka Modric face anunțul după Campionatul Mondial: ce decizie a luat
Luka Modric face anunțul după Campionatul Mondial: ce decizie a luat
Barcelona transferă direct din Premier League: fotbalistul de 60.000.000 de euro a refuzat Liverpool și Bayern
Barcelona transferă direct din Premier League: fotbalistul de 60.000.000 de euro a refuzat Liverpool și Bayern
Alte subiecte de interes
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
John McEnroe se opune ferm: „Alcaraz e un ciudat!” Ce a contestat fostul tenismen american
John McEnroe se opune ferm: „Alcaraz e un ciudat!” Ce a contestat fostul tenismen american
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
CITESTE SI
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat că ar putea fi propus premier de președintele Nicușor Dan

stirileprotv Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat că ar putea fi propus premier de președintele Nicușor Dan

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!