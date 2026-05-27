John McEnroe crede în abilitățile sârbului Novak Djokovic de a ieși campion în turneele de mare șlem, la 39 de ani.

Jucătorul din Belgrad vânează în continuare al 25-lea trofeu major în tenis, iar absența lui Carlos Alcaraz îl poate motiva suplimentar pe zgura de la Paris.

Mare favorit la Roland Garros 2026, Jannik Sinner, discreditat de John McEnroe

Legendarul american, John McEnroe nu crede că Roland Garros 2026 va fi ediția în care italianul Jannik Sinner va reuși să completeze marele șlem de carieră.

Fără titlu de campion în capitala Franței, Sinner este așteptat de McEnroe să cedeze în fața lui Djokovic, într-o posibilă finală a actualei ediții.

„Încă îl aleg pe Djokovic.”

„În ochii mei, Djokovic rămâne o amenințare. Încă îl aleg pe el. L-a învins pe Sinner în Australia. Îmi pare rău, știu că are 39 de ani. Dar e omul care știe mai mult tenis decât toată lumea.

Întâi însă pentru acest lucru trebuie să ajungă în finală, iar, până acolo, e drum lung,” a fost predicția lansată de John McEnroe, notează Express.