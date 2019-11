BREAKING NEWS | CADE SI VARIANTA CATARAMA?! Negocierile cu Negoita s-au amanat: "Tranzactia este vulnerabila" 

Viorel Catarama si Ionut Negoita nu au ajuns la o intelegere deocamdata.

Potrivit surselor sport.ro, cei doi s-au intalni pentru a discuta ultimele conditii ale negocierii si pentru a semna acordul de preluare, insa toate negocierile au fost oprite. Viorel Catarama a explicat motivele pentru care negocierile nu au mai avansat si conditiile pe care acesta le are.

"Am dorit sa semnez in aceasta saptamana acordul de preluare a pachetului majoritar la clubul Dinamo, insa avocatii mi-au semnalat ca in acest stadiu, tranzactia este vulnerabila din punct de vedere juridic.

De aceea, am comunicat dlui. Negoita intentia de a continua discutiile in vederea finalizarii tranzactiei dupa urmatorul grafic:

1. Intocmirea raportului de due diligence pana la 15 decembrie.

2. Convocarea AGE si AGO pentru majorare de capital si modificari corespunzatoare ale statutului in 21/22 decembrie.

3. Obtinerea prealabila (pana la data AG) a acordului tuturor actionarilor Dinamo 1948 (CS FC DINAMO BUCURESTI, Asociatia PCH, Cornel DINU) precum si a creditorior SC DINAMO 1948/LOTUS PERFECT PRODUCTS pentru tranzactiile ce urmeaza a fi facute.

4. Listarea la bursa a clubului Dinamo, pana in iunie 2020", a declarat Viorel Catarama in exclusivitate pentru sport.ro.