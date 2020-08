BREAKING NEWS: Burleanu a anuntat ce se intampla cu infectarile CONFIRMATE cu COVID in Liga 1! Cum se ajunge la 3-0 PE BANDA la meciuri

Federatia a stabilit un nou cadru de regulament pentru urmatorul sezon din fotbalul romanesc.

Burleanu a explicat in ce situatie se va ajunge la meciuri pierdute cu 3-0 de echipele din Romania! Federatia va incerca sa obtina schimbari legislative care sa ajute competitiile din Liga 1, Liga 2, Liga 3 si Cupa Romaniei sa se desfasoare.

"In ceea ce priveste Liga 1, astazi s-au aprobat cateva principii. Urmam modelul UEFA. Asta presupune ca, in cazul in care vom avea jucatori sau membri infectati, vom urma acelasi protocol aplicat de UEFA pentru cluburi si nationale. Fiecare echipa va trebui sa indeplineasca doua conditii: sa aiba minimum 13 jucatori, dintre care cel putin un portar, si sa puna cu 6 ore inainte de disputarea meciului la dispozitie avizul DSP-ului, cand ne punem in situatia de ancheta a acestei directii. Un meci se poate reprograma, dar nu mai devreme de 7 zile. Se poate reprograma o singura data. Daca la finalul unei faze competitionale, exista meciuri restante, echipa responsabila va pierde meciul cu 3-0.

Final de faza competitionala, la Liga 1, 2 si 3 inseamna final de sezon regulat. Acelasi principiu se aplica si la finalul playoff-ului si al playout-ului, urmatoarele faze competitionale. Meciurile de baraj si Cupa Romaniei nu se reptrogrameaza. Daca ambele echipe nu pot participa la meci, ambele vor pierde cu 3-0. Nu facem referire la un protocol medical, ci la prevederi regulamentare in privinta organizarii. Medical, ne referim la un ordin de ministru pe care-l dorim modificat. Maine avem intalnire cu reprezentantii MTS, nu stiu daca vor fi si reprezentanti ai Ministerului Sanatatii. Exista risc mai mare de infectare la terase decat pe terenul de fotbal, asta e principiul de la care pornim discutia", a spus Burleanu.