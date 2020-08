10 serii de 10 echipe! Derby-uri soc intre FCSB, Steaua si Dinamo, apoi inca doua baraje! Cum poate ajunge Steaua in B

Stelistii vor avea o misiune dificila in noul sezon din liga a 3-a!

Steaua, FCSB 2 si Dinamo 2 au sanse mari de a face parte din aceeasi serie a ligii a 3-a. Comitetul Executiv al FRF a aproba noul format al competitiei. Astfel, in C vor fi 100 de cluburi impartite in 10 serii. Castigatoarele si ocupantele locurilor 2 vor merge la un prim baraj, apoi echipele care se impun vor juca un al doilea playoff.



Castigatoarele celor 10 serii vor intalni in prima faza locurile 2 din alte serii. Va exista o noua tragere la sorti in care se va stabili componenta playoff-ului. La final, 5 echipe vor promova in B.