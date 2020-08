Un fost jucator de la FCSB, ademenit de marile rivale ale ros-albastrilor! "Nu am vrut sa merg la Rapid, mai tentat am fost de Dinamo!"

Cele doua formatii au incercat sa il transfere pe fundasul Florin Gardos.

Florin Gardos (31 de ani) a fost in atentia marilor rivale ale FCSB-ului. Inainte sa fie imprumutat de Universitatea Craiova la Poli Iasi, fundasul central a fost contactat atat de Dinamo, cat si de Rapid. Despre o posibila mutare a discutat la telefon chiar cu Mircea Rednic, insa Gardos a ales pana la urma sa mearga imprumut la formatia din Copou. Acesta a recunoscut ca oferta "cainilor" a fost mai tentanta decat cea a Rapidului, desi a discutat cu Ovidiu Burca, fostul presedinte al giulestenilor, despre un posibil transfer in Liga a 2-a. Rivalitatea dintre FCSB si Rapid a contat foarte mult in decizia fundasului.

"M-am gandit si la aceasta posibilitate. Cu Rapid am avut discutii anul trecut. Discutia am avut-o cu Ovidiu Burca si mi-a spus ca fanii ma vor accepta. Ei accepta jucatorii care isi doresc si pun sufletul, dar rivalitatea m-a oprit. Am jucat atatia ani la Steaua, am avut performantele alea si inca sunt felicitat de stelisti.

Nu a fost tentant sa merg la Rapid, mai tentant a fost sa merg la Dinamo. Am avut oferta inainte sa merg la Poli Iasi. Dinamo era la doi pasi de casa mea, dar am avut retineri. Nu imi pare rau pentru ca mi-a fost bine la Iasi. Nu am discutat de bani, ci doar m-au întrebat. Am vorbit cu domnul Rednic la telefon", a declarat Florin Gardos la ProSport.