Si-a semnat sentinta? Iertat de Becali pentru ca "i-a nascut nevasta", Balasa a comis-o rau cu Astra si FCSB a luat gol: FOTO

Valentin Gheorghe a deschis scorul in minutul 20 al meciului Astra - FCSB, dupa o faza purtata de Alibec pe partea stanga.

Astra Giurgiu a deschis scorul in minutul 20 al meciului cu FCSB, disputat pe teren propriu. Alibec a profitat de o gafa uriasa a lui Mihai Balasa, care a avut mingea la picior, dar a pierdut-o in fata atacantului de 28 de ani. Denis Alibec a scapat apoi pe dreapta si i-a pasat in centru lui Valentin Gheorghe, care a marcat cu un sut dintr-o bucata, de la 16 metri!

Cum a gafat Mihai Balasa

Sursa FOTO: Capturi Digi



Si-a semnat Balasa sentinta?

Mihai Balasa a gafat si cu Alashkert, el provocand un penalty si fiind eliminat. Dupa meci, Gigi Becali a anuntat ca fundasul nu va mai juca la FCSB. Totusi, patronul formatiei ros-albastre s-a razgandit dupa ce a aflat ca sotia lui Balasa a nascut.

"Bine, daca i-a nascut nevasta, o sa joace luni, sa vedem daca joaca cu bucurie", a spus patronul FCSB.