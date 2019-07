BREAKING NEWS: Becali, negocieri de ultima ora pentru un SUPER EROU din nationala U21: "Il aduc pe el si pe toata familia lui, gata cu munca"

Patronul FCSB da drumul banilor din conturi.

Dupa Vina, adus de la Viitorul, Becali mai vrea sa dea si alte lovituri pe piata transferurilor. FCSB negociaza cu Hagi pentru De Nooijer, dar si cu Leicester pentru Alex Pascanu. Fundasul central ar vrea sa vina, insa cere garantii ca va fi titular, spune Becali. Gigi promite ca ii va repartia lui Pascanu toata familia plecata la munca in Anglia in cazul in care va opta pentru FCSB.

"Stiu ca vorbeste MM. E si CFR-ul... El pune conditii ca vrea sa joace titular. Nu stiu... nu am negociat eu, nu am vorbit eu! Nu ma intrebati. Imi place de el, e baiat destept, e deschis. Imi place cum gandeste. Si figura lui imi place, are fata luminoasa. Daca vine la FCSB, s-a terminat. Nu-i mai las nici pe parintii lui sa munceasca. La revedere! Daca ia baiatul bani multi, ce rost are sa mai munceasca parintii. Ce sa-ti placa sa muncesti la stapan?", a spus Becali la PRO X.