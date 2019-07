Lupta la baioneta intre FCSB si CFR pentru un jucator care a impresionat la EURO U21: "Mi-au spus impresarii!" Conditia pusa de fotbalistul lui Radoi: "O sa tin cont de asta!"

Romania U21 a impresionat la EURO U21, iar acum jucatorii lui Mirel Radoi asteapta ofertele.

Alex Pascanu, titular in centrul apararii echipei nationale U21, spune ca se gandeste la o echipa la care poate juca meci de meci, la nivel de seniori. Pascanu nu exclude posibilitatea de a veni in Liga 1 si a confirmat ca CFR si FCSB i-au contactat impresarii.

"O sa aleg o echipa la care pot juca meci de meci, saptamana de saptamana. Trebuie sa iau lucrul asta in calcul. Mi-au spus impresarii mei ca au fost contactati de FCSB si CFR Cluj, nu exlcud nicio optiune. Nu ar fi un lucru bun daca as exclude o optiune. Eu nu am o clauza care poate fi platita. Nu cred ca ar fi un pas inapoi sa vin in Romania, ar fi un pas inainte pentru ca ar fi o echipa de seniori. Daca as fi la o echipa de seniori din Championship sau la echipa mare a lui Leicester, ar fi un pas inapoi, dar nu este cazul. Jucatorii romani nu prea au confirmat in ultimii ani cand au fost aici. Din ce am vazut, romanii sunt vazuti mai jos decat englezii", a declarat Pascanu la ProX.

Pascanu ii recomanda lui Ianis Hagi sa aleaga Leicester dupa ce presa internationala a scris despre posibilitatea ca englezii sa faca o oferta pentru tanarul mijlocas. Pascanu il avertizeaza insa pe Ianis sa aleaga Leicester doar daca e convins ca poate face fata la nivel de seniori.

"Daca ar juca la echipa mare a lui Leicester, ar fi foarte bine. S-ar bate pentru cupele europene, ar juca in cupele europene, dar important e, ca si in cazul meu, sa jucam meci de meci", a mai declarat Pascanu pentru ProX.