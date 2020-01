BREAKING NEWS: Asta e echipa din Anglia care a oferit 10 milioane de euro pe Man! Becali a refuzat pe loc

Gigi Becali asteapta macar o lovitura pe piata transferurilor in 2020!

Vrea 30 de milioane de euro de la una dintre bijuteriile sale din atac, Dennis Man sau Florionel Coman. Becali a respins in aceasta iarna o propunere de 10 milioane pentru Dennis Man.

Conform Fanatik, oferta venea de la Birmingham City, echipa din liga a 2-a engleza. Birmingham e acum abia pe 18 in Championship, departe de asteptarile de la inceputul sezonului. Nici Man nu s-a remarcat in parima pare a campionatului si a fost tinut pe margine de doua accidentari, insa a incheiat anul in forta cu 3 goluri in ultimele 4 meciuri, contra Craiovei, a Gazului si a lui Poli Iasi.

Dennis Man, 21 de ani, e din 2018 la FCSB, unde a venit de la UTA pentru 400 000 de euro.