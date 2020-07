Pericol SEXY in Premier League! Blonda care a promovat cu Leeds United va da FOC stadioanelor. Nimeni nu se va mai uita la fotbal!

Clubul Leeds United a revenit in prima divizie engleza dupa 16 ani, avand-o in componenta si pe senzuala Emma.

Fosta semifinalista a Ligii Campionilor (in 2001) s-a intors in Premier League, "paunii" antrenati de Marcelo Bielsa asigurandu-si promovarea cu 2 etape inainte de finalul sezonului.

In continuare, in lupta cu marile forte din campionatul Angliei, Leeds United va avea o "arma secreta", in persoana Emmei Louise Jones, sexy-jurnalista care se ocupa in fiecare etapa cu interventii si interviuri de pe marginea terenului pentru postul LUTV, destinat in totalitate gruparii britanice.

Ea a devenit celebra in Anglia dupa ce, la un meci amical al nationalei, cu Costa Rica, in 2018, camerele TV se concentrau mai mult asupra ei decat asupra protagonistilor din sptiul de joc. Cel mai probabil, asemenea scene se vor repeta si in sezonul care vine din Premier League, Emma fiind un adevarat "pericol" inclusiv pentru adversarii cu care se vor confrunta cei de la Leeds.

Interesant e faptul ca, inainte de a se dedica jurnalismului sportiv, in 2017, Emma Louise Jones nu era deloc interesata de fotbal. "Atmosfera si pasiunea de pe stadioane m-au cucerit imediat, asa ca acum sunt printre cei mai galagiosi spectatori in timpul meciurilor", a recunoscut recent tanara reporterita.