E loc pentru doi 'NEBUNI' si un 'MATADOR'? Marcelo Bielsa i-ar putea antrena la Leeds United pe Zlatan Ibrahimovic si Edinson Cavani! 

Promovarea in Premier League le-a dat curaj sefilor lui Leeds United, care tintesc primele locuri in sezonul viitor.

Leeds United a reusit sa obtina in sfarsit promovarea in Premier League, dupa 16 ani de absenta de pe prima scena din Anglia. Entuziasmul din jurul trupei lui Marcelo Bielsa este urias, iar fanii nu isi mai incap in piele de bucurie! Ei au luat cu asalt strazile orasului Leeds dupa promovare si acum asteapta intariri din partea conducerii pentru a se putea lupta cu granzii din Premier League.

Pentru inceput, Leeds vrea sa ii prelungeasca intelegerea lui Bielsa si sa atraga noi investitori. Andrea Radrizzani, patronul italian al clubului, crede ca Bielsa va ramane sa antreneze macar un sezon in Premier League. Urmatorul pas pe care Radrizzani vrea sa il faca este aducerea unui atacant de top, iar primul nume catre care s-a orientat este cel al lui Zlatan Ibrahimovic. Dar Ibra nu este singurul de pe lista lui Leeds, pentru ca albii vor sa il aduca si pe Edinson Cavani, fost coleg cu suedezul la PSG! Cei doi au facut un cuplu formidabil in atacul parizienilor.

In prezent la Milan, Zlatan ar putea pleca la finalul sezonului, cand ii expira intelegerea, in vreme ce Cavani nu va mai ramane la PSG, insa este dorit si de Atletico Madrid. Patronul lui Leeds crede totusi ca transferurile s-ar putea face.

"Pe Ibrahimovic l-am vrut si in iarna, dar a preferat sa mearga la Milan. O sa fie dificil, cred ca e cam tarziu pentru el, fotbalul din Premier League este foarte intens. Cavani, pe de alta parte, s-ar putea adapta foarte bine aici pentru ca este un jucator puternic din punct de vedere fizic. N-am discutat inca cu Marcelo Bielsa despre posibilitatea asta, dar ne-am gandit la Cavani si o sa vedem daca mai este disponibil", a spus Radrizzani pentru Sky Italia.

Zlatan Ibrahimovic a ajuns la 38 de ani, in vreme ce Cavani are 33 de ani.