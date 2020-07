GIGANTUL ADORMIT revine in Premier League dupa 16 ani! Leeds United, echipa NEBUNULUI BIELSEA, a promovat! Scene INCREDIBILE la stadion: ce au facut jucatorii in fata fanilor

Leeds United a promovat matematic dupa infrangerea lui West Brom pe terenul lui Huddersfield.

Leeds e promovata in Premier League cu doua meciuri inainte de finalul sezonului. Ieri, echipa lui Bielsa a trecut cu 1-0 de Barnsley.

Intrebat daca va urmari cu sufletul la gura meciul lui WBA de astazi, Bielsa a raspuns in stilul sau: "Nici vorba! Ne gandim la meciul pe care-l avem noi etapa urmatoare. Tot ce putem obtine se afla in mainile noastre. Pana nu am rezolvat matematic totul, nu putem vorbi de promovare."

Revenirea lui Leeds dupa 16 ani in Premier League a fost sarbatorita de jucatori la stadion. Mii de fani s-au adunat in jurul Elland Road pentru a celebra alaturi de fotbalisti! Jucatorii s-au dus la un etaj superior al stadionului si le-au atras atentia suporterilor pentru a sarbatori impreuna!



Dupa evenimentele petrecute in Liverpool in urma titlului castigat dupa 30 de ani, autoritatile din Leeds se tem ca vor exista manifestatii similare din partea suporterilor echipei din Yorkshire, total nerecomandate in timpul pandemiei de coronavirus.

De 5 ori campioana si de 5 ori vicecampioana a Angliei, Leeds mai are in vitrina o Cupa a Angliei si o Cupa a Ligii. De asemenea, 'albii' au jucat o finala de Cupa Campionilor in 75, una de Cupa Cupelor in 73 si au castigat doua trofee ale Cupei Oraselor Targuri - actuala Europa League - castigate in 68 si 71.



